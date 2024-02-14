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В Україні є рішення, як осліпити російські “Орлани”, – Зеленський

14 Лютого 2024 17:49
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зброя, зеленський, дрони
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з урядом, військовими та ОПК / Скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з урядом, військовими та ОПК. Тама засідання – протидія росйським розвідувальним БПЛА.

“Орлан” або ZALA над лінією фронту – це очі для російської артилерії та ударних БПЛА. 

В Україні є рішення, як їх осліпити. Треба впроваджувати системний підхід, від ідентифікації до ефективного застосування РЕБ і засобів враження”, – зазначив Зеленський.

Президент дав доручення створити комплексну систему, яка поєднала б армію та промисловість.

“Щоб виробники точно знали потреби фронту, а армія – виробничі можливості по всіх регіонах.

Фронт потребує швидкої реакції на виклики та загрози. Ми повинні робити все, щоб захистити найголовніше, що в нас є на полі бою, – життя наших воїнів”, – одав Зеленський


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