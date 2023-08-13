Суспільство

В Україні встановиться типова серпнева погода: прохолода вночі, спека вдень

13 Серпня 2023 20:58
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В Україні в понеділок погода очікується без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, на півдні до 21°, вдень 27-32°.

У Києві 14 серпня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень близько 30°.

15 серпня також буде без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 14-19°, у південній частині до 23°; вдень 28-33°.

У Києві у вівторок, 15 серпня, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 17-19°, вдень 30-32°.


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