Суспільство

В Україні в найближчі дві доби без опадів

1 Березня 2023 14:27
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У четвер, 2 березня, на всій території України без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, у Карпатах до 10° морозу. Вдень 1-6° тепла, у південній частині країни та на Закарпатті 5-10° тепла.

У Києві без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 3-5° тепла.

У п’ятницю, 3 березня, в Україні без опадів, вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у Карпатах 3-8° морозу. Вдень 2-7° тепла. На крайньому півдні та Закарпатті до 11° тепла.

У Києві без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла.


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