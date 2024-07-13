Суспільство

В Україні у неділю очікується до +39°, у понеділок – 41° тепла
13 Липня 2024 20:59
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Ефект Фата-Моргана в Одесі. 8 липня 2024. Зображення насправді лежить за обрієм. Вся справа в шарах холодного та теплого повітря, в яких заломлюється реальна картинка / Фото телеграмканал @xydessa

Спекотна погода з температурою вночі 20-25°, у західних і східних областях 17-22°, а вдень 35-39°, у більшості західних областей 29-34°, очікується в Україні в неділю, 14 липня.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у більшості областей без опадів, лише в західних і Житомирській областях удень короткочасні дощі, місцями грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві 14 липня суха спекотна погода: температура вночі 22-24°, вдень сильна спека 35-37°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У понеділок, 15 липня, на більшій частині територій України погода буде спекотною без опадів, лише подекуди в західних областях короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 21-26°, вдень сильна спека 35-39°, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях місцями надзвичайна спека 40-41°; у західних областях 31-34°, місцями сильна спека 35-36°.

У Києві 15 липня буде спекотна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 23-25°, вдень сильна спека 35-37°.


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