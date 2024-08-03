Суспільство

В Україні у неділю до +32°, подекуди дощитиме
3 Серпня 2024 20:59
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Ілюстративне фото / Фото Glavnoe.in.ua

В Україні в неділю очікуються дощі, подекуди грози, вночі в Чернігівській і Сумській областях подекуди значні дощі; вдень у західних, Житомирській та Київській областях місцями невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с, у південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 17-22°, у західних і північних областях 12-17°; вдень 22-27°, у південно-східній частині 27-32°.

У Києві 4 серпня вночі дощ, удень без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-17°, вдень 23-25°.

У понеділок, 5 серпня, в Україні у східних, південних, вдень і в західних областях, дощі з грозами; на решті територій без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, на півдні 15-20°; вдень у західних областях 18-23°, у південній частині 25-30°, на решті територій 22-27°.

У Києві 5 серпня без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-17°, вдень 24-26°.


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