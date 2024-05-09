Суспільство

В Україні трохи потеплішає

9 Травня 2024 22:04
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Лишайник в лісах Чорнобильського Заповідника / Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Уночі в п’ятницю, 10 травня, в Україні без опадів, лише вдень у Сумській та Чернігівській областях місцями невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с, на півдні країни північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, у Сумській, Харківській та Луганській області заморозки в повітрі 0-3°), на Закарпатті та узбережжі морів 5-10° тепла. Удень 14-19°, на півдні та південному заході України 17-22°, у Карпатах 10-15°.

У Києві 10 травня без опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура вночі 3-5° тепла; вдень 16-18°.

У суботу, 11 травня, у північних, удень і західних, центральних та східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°; вдень 13-18° тепла, на Закарпатті та в південній частині України 16-21°.

У Києві 11 травня місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° тепла; вдень 15-17°.


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