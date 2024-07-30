У Мінцифри анонсували ракетну програму для кластера Brave1

Оборонний кластер Brave1 налічує понад дві тисячі розробок, а компанії, які займаються діяльністю у цьому напрямку отримали грантів на майже 5 мільйонів доларів. Також у цьому році стартує новий напрямок, який пов’язаний з ракетами.

Про це під час хакатону від Brave1 розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає “Суспільне”.

“У нас є навіть спецпроєкт, про нього я поки не буду говорити, але він пов’язаний із ракетними програмами, і в цьому році будуть сотні грантів для компаній, які займаються цим напрямком. Від підтримки маленьких стартапів, по факту, ми переходимо до підтримки цілих таких стратегічних напрямків нашої з вами боротьби”, — сказав міністр.

Він також розповів про ринки, які були відкриті за час діяльності кластера й наголосив, що йдеться не тільки про дрони.

“Нам вдалося зробити такий самий успішний досвід не тільки в дронах, а й в РЕБ, в наземних платформах. Зараз це відбувається з AI-донаведенням (штучний інтелект), і ми бачимо вже велику кількість компаній, які почали інтегруватися з фірмами, які розробляють дрони. Ми бачимо, що у нас вже з’являється конкуренція в напрямку дронів, і ми вже почали таке масштабне контрактування цього напрямку”, — сказав Федоров.

За його словами, крім цього, зараз у Brave1 активно тестують і працюють з виробниками лазерного наведення для безпілотників.