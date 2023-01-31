В Україні такого не було 100 років

У січні на 115 метеостанціях України синоптики зафіксували температурні рекорди. Це були найвищі показники за всю історію інструментальних спостережень.

Фахівці Укргідрометцентру фіксували максимальні значення денної, а подекуди навіть і середньодобової температури.

“Це були найвищі показники за всю історію метеорологічних інструментальних спостережень. Для Києва йдеться про 143 роки, а для інших метеостанцій України – близько 100 років”, – уточнила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Також оновився національний рекорд України для цього місяця. Найвища температура зафіксована в Криму.

“У Джанкої повітря на Водохреще прогрілося до +21,1 градуса”, – сказала Птуха.