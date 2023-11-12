Суспільство

В Україні похолоднішає, на заході очікується мокрий сніг

12 Листопада 2023 20:59
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В Україні у понеділок, 13 листопада, без опадів, лише вночі у північно-східній частині невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вночі у північних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла; вдень 4-9°, у південній частині 8-13°. У Карпатах невеликий дощ; температура протягом доби від 2° тепла до 3° морозу.

У Києві у понеділок без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.

У вівторок, 14 листопада, вночі в Україні без істотних опадів, у західних областях дощ із мокрим снігом, удень дощі.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, удень у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°, у південних областях до 15°, у північних областях 2-7° тепла.

У Карпатах мокрий сніг, на дорогах ожеледиця; температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві в ніч на вівторок без істотних опадів, вдень дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 4-6°.


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