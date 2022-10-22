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В Україні остаточно заборонили 12 проросійських партій

22 Жовтня 2022 15:56
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сбу

Цими днями Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу «Соціалістичної партії України» і, таким чином, остаточно заборонив її діяльність у нашій країні.

Відтепер в Україні повністю заборонена діяльність вже 12 проросійських політсил, повідомляє СБУ.

Рішення про заборону функціонування «Соціалістичної партії України» прийняте на підставі указу Президента та рішення РНБО. В їх основі – докази деструктивної діяльності партії, зібрані у межах реагування СБУ на загрози національній безпеці.

Йдеться передусім про демонстративну підтримку та популяризацію агресивної антиукраїнської політики росії як на рівні керівництва, так і «звичайних» членів цього партійного об’єднання.

Таким чином ця політична сила поповнила список заборонених раніше проросійських політичних партій, серед яких: «Опозиційний блок», «Соціалісти», партія «Справедливості та розвитку», «Наші», «Держава», «Блок Володимира Сальдо», «Ліва опозиція», «Партія Шарія», «Союз лівих сил», «Опозиційна платформа – За життя» та «Прогресивна соціалістична партія України».

У ході слідчо-оперативних дій доведено, що представники цих політичних сил брали безпосередню участь у:

▪️ встановленні окупаційного режиму на захоплених рф територіях України;

▪️ ​організації та проведенні на цих територіях фейкових «референдумів».

Від початку широкомасштабного вторгнення рф за фактами діяльності їх функціонерів слідчі СБУ:

▪️ розпочали понад 80 досудових розслідувань, у тому числі щодо депутатів рад різного рівня;

▪️ у межах цих проваджень оголосили 37 підозр.

Окремі фігуранти цих проваджень переховуються від правосуддя, у тому числі на території рф.

СБУ наголошує на невідворотності покарання за злочини проти національної безпеки України і надалі відстоюватиме інтереси держави у подібних судових справах.


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