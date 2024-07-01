В Україні очікується спекотна погода

Дощі, грози, вдень подекуди град, шквали 15-20 м/с очікуються у вівторок, 2 липня, в західних і Житомирській областях, повідомляє Укргідрометцентр.

У Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях значні дощі; температура вночі 15-20°, удень 22-27°. У Вінницькій, Київській та Чернігівській областях вночі без опадів, удень короткочасні дощі, місцями грози; температура вночі 17-22°, удень 29-34°. На решті території суха спекотна погода; температура вночі 19-24°, удень 30-34°, місцями сильна спека 35-37°.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві 2 липня вночі без опадів, удень короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 20°, удень 30-32°.

У середу, 3 липня, у західних і північних областях помірні дощі, у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях дощі з грозами, вдень в окремих районах град, шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів.

Температура в західних і в Житомирській областях вночі 12-17°, удень 18-23°. У Вінницькій, Київській та Чернігівській областях вночі 16-21°, удень 25-30°. На решті території вночі 19-24°, удень 30-34°, місцями сильна спека 35-37°.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві в середу, 3 липня, можливий дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 19-21°, удень 27-29°.