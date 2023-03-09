Суспільство

В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями з дощем і мокрим снігом

9 Березня 2023 14:49
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Як повідомляє Укргідрометцентр, у п’ятницю вночі, 10 березня, в Україні, вдень у східних, південно-східних областях, на Закарпатті та на Волині невеликий дощ, у північній частині з мокрим снігом.

Вітер переважно південно-західний (вночі на Правобережжі північно-західний), 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, на півночі країни від 2° тепла до 3° морозу; вдень 8-13° тепла, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті до 17°, у північних областях 4-9° тепла.

У Києві в п’ятницю вночі невеликий дощ і мокрий сніг, удень без опадів. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.

У суботу вночі, 11 березня, на Правобережжі, вдень у більшості областей України дощ. Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на півдні та заході країни 3-8° тепла; вдень 7-12°, на півдні до 16°.

У Києві в суботу вночі без опадів, удень дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, удень пориви 15-18 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень близько 10° тепла.


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