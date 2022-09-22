Суспільство

В Україні найближчими днями утримається прохолодна погода

22 Вересня 2022 16:44
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Невеликі дощі очікуються вночі у п’ятницю, 23 вересня, у західних та Житомирській областях, а вдень вони пройдуть у більшості регіонів, окрім частини південних та центральних областей України.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у Донецькій та Луганській областях пройде помірний дощ. Уночі та вранці у північно-східних областях місцями туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, у Криму та Приазов’ї до 11°, вдень 9-14°, у південній та південно-східній частинах 13-18°; на високогір’ї Карпат протягом доби 1-3° тепла.

У Києві 23 вересня вночі без істотних опадів, удень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 11-13°.

У суботу, 24 вересня, в Україні місцями невеликий (удень у південно-східній частині помірний) дощ, у західних областях без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 2-7°, на узбережжі морів до 10° тепла, у західних, північних, центральних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 11-16° тепла, у південній та східній частині 14-19°; на високогір’ї Карпат уночі заморозки 0-5°; вдень 2-7° тепла.

У Києві 24 вересня місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 12-14°.


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