В Україні найближчими днями похолодає

Невеликий дощ очікується у західних і північних областях України в четвер, 22 вересня, а вдень також у Вінницькій, Черкаській областях і в Криму, на решті територій цього дня без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, удень 10-15°, у південній і східній частинах 16-19°; на високогір’ї Карпат протягом доби 1-6° тепла.

У Києві в четвер, 22 вересня, невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 12-14°.

У п’ятницю, 23 вересня, у північних, західних, удень – і в центральних областях України пройдуть невеликі дощі, вночі місцями, на решті територій без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі +2-7°С, на узбережжі морів до +10°С, у західних, північних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 9-14° тепла, у південній і східній частинах 13-18°. На високогір’ї Карпат невеликий дощ, уночі з мокрим снігом. Уночі заморозки 0-3°, удень температура 1-6° тепла.

У Києві у п’ятницю невеликий дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°.