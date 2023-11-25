В Україні найближчими днями очікуються складні погодні умови

В Україні 26 листопада очікуються складні погодні умови: сніг, дощ, подекуди ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

У східних та південно-східних областях сильний дощ (уночі у Харківській та Дніпропетровській областях сильний мокрий сніг); у Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській областях, удень і на Сумщині сильний мокрий сніг і дощ, ожеледь; на Одещині, вдень і на Черкащині та Чернігівщині сильний сніг, удень на Київщині та місцями на Вінниччині значний сніг, хуртовини, снігові замети; у західних, Житомирській, уночі й у Вінницькій місцями невеликий сніг, уночі в більшості північних областей без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 9-14 м/с, пориви вночі в південних і більшості центральних областей, удень в Україні 15-22 м/с, місцями, крім заходу, 25 м/с; в Одеській та Миколаївській областях 28-30 м/с.

Температура в західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях уночі та вдень 0-5° морозу, в Миколаївській, Кіровоградській і Полтавській областях від 2° морозу до 3° тепла, у східних та південно-східних областях уночі 1-6° тепла. Температура повітря на узбережжі Азовського моря і в Криму 7-12°, вдень 8-13°, у Криму до 16° тепла.

На дорогах країни ожеледиця.

У Києві 26 листопада вночі без опадів; удень сильний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с; вдень пориви 17-22 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° морозу.

У понеділок, 27 листопада, також будуть складні погодні умови: у більшості північних і центральних областей уночі сильний сніг, удень помірний сніг, хуртовини, на решті території мокрий сніг і дощ, подекуди ожеледиця, хуртовини; лише в західних областях без істотних опадів.

Вітер північно-західний і західний, 7-12 м/с, пориви 15-22 м/с, місцями, крім західних областей, 25-30 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу, на півдні 3-8° тепла; протягом доби в південно-східній частині від 3° тепла до 2° морозу, в Криму 1-6° тепла. На дорогах країни ожеледиця.

У Києві 27 листопада також складні погодні умови: вночі сильний, удень помірний сніг; хуртовини, снігові замети, пориви північно-західного вітру 17-22 м/с. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 3-8° морозу; вдень 1-6° морозу.