Суспільство

Туреччина заборонила месенджер Discord 
9 Жовтня 2024 07:50
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туреччина
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Після триваючих дискусій про роль месенджера в онлайн-залякуваннях неповнолітніх, влада Туреччини 9 жовтня заборонила до неї доступ..

Про це повідомляє Türkiye Today.

Відповідний крок був зроблений у той момент, коли Туреччина стежить за безпекою у соціальних мережах, особливо після повідомлень про те, що певні групи в Discord націлювали дітей на грумінг, шантаж і кіберзалякування.

“Деякі групи нібито використовували тег “901” у своїх іменах користувачів, щоб ідентифікувати себе, викликаючи тривогу серед чиновників і батьків”, – йдеться у повідомленні.

За словами міністра транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадіра Уралоглу, на вихідних відбулися обговорення з міністерствами внутрішніх справ, юстиції та сім’ї, соціальних служб, щоб оцінити ризики, пов’язані з Discord. 

“Ми не хочемо займати заборонну позицію, але ми без вагань будемо використовувати всі повноваження, необхідні для захисту нашої молоді”, – заявив Уралоглу на початку тижня.


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