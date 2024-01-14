Суспільство

В Україні найближчими днями очікується помірний сніг, а подекуди й дощ

14 Січня 2024 20:59
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У понеділок, 15 січня, у західних і північних областях України буде місцями невеликий сніг; вночі у східній та південно-східній частинах помірний сніг; на решті територій без опадів, повідомляє прогноз погоди Укргідрометцентр.

На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, у центральних областях до 10° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла, у південних областях 1-6° тепла; у Криму вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.

У Карпатах часом сніг, місцями пориви південно-західного вітру 25 м/с, хуртовина. Температура вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° морозу.

У Києві 15 січня місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу.

У вівторок, 16 січня, в Україні в південній частині, східних, центральних областях та Карпатах помірний сніг та дощ, місцями ожеледиця, налипання мокрого снігу, на решті територій місцями невеликий сніг.

Температура на півдні та південному сході країни вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла; на решті територій вночі 3-8°, у Карпатах до 10° морозу, вдень 1-6° морозу (у центральних областях та Закарпатті близько 0°).

На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний із переходом на південний, 7-12 м/с, у західних і східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 16 січня місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний із переходом на південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° морозу.


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