В Україні на початку тижня дощитиме скрізь крім південного сходу

В Україні в понеділок, 16 жовтня, дощі, вночі в центральних і подекуди північних областях, удень місцями на Полтавщині, Сумщині та Харківщині сильні дощі, лише в південно-східних областях уночі без опадів, повідомив Укргідрометцентр у прогнозі погоди.

Вітер північно-західний (у південно-східній частині південний), 7-12 м/с, вранці та вдень в Україні пориви 15-20 м/с (у північній частині місцями).

Температура в південних, східних і Дніпропетровській областях уночі 6-11°, вдень 11-16°, у Донецькій і Луганській областях до 18°; на решті територій уночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

У Карпатах дощ, мокрий сніг; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві в ніч на понеділок помірний, удень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень близько 10°.

У вівторок, 17 жовтня, в Україні без опадів. Вітер північно-західний із переходом у південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 7-12° тепла; у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°, на півдні Одеської області 16-18°.

У Києві у вівторок, 17 жовтня, без опадів. Вітер північно-західний із переходом у південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень близько 10°.