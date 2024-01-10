Суспільство

В Україні мороз знеструмив понад 500 населених пунктів

10 Січня 2024 11:13
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електроенергія, негода

Станом на 10 cічня через негоду — шквальний вітер, обледеніння ліній, падіння опор та ожеледь в Україні залишаються знеструмленими 523 населених пункти.

Енергетики продовжують роботи з відновлення електропостачання споживачам, знеструмленим внаслідок негоди, — протягом доби заживлено близько 500 населених пунктів у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Запорізькій областях, повідомили у прес-службі Міненергетики.

Водночас поки залишаються без світла 523 населених пункти. Найбільше знеструмлених через негоду в Дніпропетровській області – 186, Кіровоградській — 107, на Миколаївщині – 99 і в Одеській області – 97 населених пунктів. Також є відключення через негоду на Чернігівщині, Сумщині, у Запорізькій області. Найчастіша причина відключень — обледеніння ліній і падіння опор.

Енергетики працюють у посиленому режимі. Для робіт з усунення пошкоджень і відновлення електропостачання наразі задіяно 153 бригади, 422 робітники, 174 одиниці техніки.


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