Суспільство

В Україні ліквідован командир російського 247 полку ВДВ, – ЗМІ

14 Вересня 2023 16:25
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війна

В Україні ліквідовано командира російського 247 полку ВДВ Василя Попова – вже другого командира цього підрозділу, знищеного Силами оборони.

Про це повідомляє російське видання “Медіазона”.

Видання стверджує, що його журналістам вдалося підтвердити знищення командира 247 десантно-штурмового полку Василя Попова і зазначає, що це вже другий командир цього підрозділу, ліквідований в Україні – перший, полковник Костянтин Зізевський, загинув ще 26 лютого 2022 року.

Після того, як 10 вересня повідомлення про знищення нещодавно призначеного командира 247 полку (без згадування його прізвища) з’явилися у Z-блогерів, у пабликах соцмереж окупантів були опубліковані вірші “на згадку про Василя Попова, командира 247-го десантно-штурмового полку”.

За витоками з російських баз даних журналістам вдалося з’ясувати, що з високою ймовірністю йдеться про Василя Вікторовича Попова (38 років). У 2021 році він навчався у Загальновійськовій академії Збройних сил.

Те, що Василя Попова було призначено командиром 247-го полку “зовсім недавно”, підтверджується тим, що 2 серпня, в день ВДВ РФ, в якості командира цього полку інтерв’ю газеті “Ставропольська правда” давав інший військовий, Петро Петрович Попов (однопрізвищник). Як припускають журналісти, заміна командира полку відбулася після публічного скандалу через високі бойові втрати підрозділу.


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