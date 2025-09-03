В Україні 4 вересня прогнозують дощі на заході та спеку на півдні

У четвер, 4 вересня, погода в Україні очікується переважно малохмарна, переважно без опадів. Лише на крайньому заході можливі короткочасні грозові дощі.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У більшості областей завтра опадів не прогнозують. Лише на заході країни місцями можливі короткочасний дощ та гроза.

Вітер переважно північно-східний, у західних регіонах — південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +10…+15 °C, на узбережжі морів до +18 °C. Вдень прогнозується +23…+28 °C, на заході та півдні країни місцями +30…+32 °C. У північно-східній частині вночі буде +8…+13 °C, вдень +21…+26 °C.