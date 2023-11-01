Кримінал

В США викрили росіян, які через підставні компанії переправляли для армії РФ електроніку

1 Листопада 2023 07:52
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сша

Троє громадян Росії постануть перед судом у США за обвинуваченням в обході санкцій та контрабанді в РФ електроніки, яку вже знаходили у російській військовій техніці в Україні.

Заяву про це оприлюднила прокуратура Нью-Йорка.

Як повідомляє прокуратура, обвинувачення висунуто трьом громадянам Росії, один із яких постійно живе в Брукліні, а двоє інших – у канадському Монреалі. Їм інкримінується змова з метою порушення санкцій та контрабанди до Росії електронних компонентів, зокрема військового призначення.

У Брукліні затримано громадянина Росії та Таджикистану Салімджона Насріддінова, в його будинку було виявлено склад електронних компонентів та іншої техніки.

Громадяни Росії та Канади Микола Гольцев та Крістіна Пузирєва були затримані в готелі на Манхеттені під час поїздки до Насріддінова. У них вилучено близько $20 000. Ще понад мільйон доларів було заарештовано на пов’язаних із ними рахунках у місцевих банках.

У повідомленні сказано, що троє росіян із січня 2022 року через бруклінські фірми SH Brothers та SN Electronics організували постачання до Росії електронних компонентів, закуплених у американських компаній. Виявлено понад 300 поставок на суму близько $10 млн. Ці компоненти було виявлено у російських гелікоптерах, ракетах, танках та іншому озброєнні на території України.

Прокуратура наводить свідчення, що обвинувачені знали про майбутнє військове використання матеріалів: у долученому до обвинувачення листуванні одного з росіян з іншим було привітання з “днем захисника батьківщини”, причому другий відповів “захищаємо його як можемо”.

Звинувачення клопотає про взяття обвинувачених під варту до початку судового процесу, інакше вони з високою ймовірністю можуть сховатися.


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