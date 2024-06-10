Політика

В Саміті миру візьмуть участь 90 держав та організацій
10 Червня 2024 12:37
саміт, Швейцарія
Прапор Швейцарії / Getty Images

У Глобальному саміті миру, який відбудеться з 15 по 16 червня, зареєструвалися 90 держав та організацій.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані швейцарського уряду.

Згідно із заявою уряду Швейцарії, метою саміту є “спільне визначення дорожньої карти” щодо залучення Росії та України до майбутнього мирного процесу.

Сама ж Росія на Саміті миру присутня не буде, назвавши його марною тратою часу. Швейцарія стверджує, що її не запросили до участі, тому що РФ дала зрозуміти, що не зацікавлена в ньому. 

За словами міністра закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіса, на саміті обговорюватимуться питання, що викликають широке міжнародне занепокоєння, такі як необхідність ядерної та продовольчої безпеки, свобода судноплавства, а також такі питання, як військовополонені.


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