В Росії занепокоїні майбутнім контрнаступом України

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 24 березня наголосив, що в Генштабі РФ знають про підготовку Києва до наступальних дій і що Генштаб РФ розглядає власні рішення та відповіді для підготовки до наступу України.

Про це йдеться у звіті ISW.

Відомий російський мілблогер заявив, що українські актори поширюють дезінформацію про плани українського нападу на Білгородську область, щоб відтягнути російські війська до прикордонних районів і дозволити українським військам атакувати інші ділянки фронту, частково повторюючи фінансиста групи Вагнера Євгена Попередні попередження Пригожина про наступ України на Білгородську область.

Інший російський мілблогер попередив, що українські війська, ймовірно, спробують розпочати контрнаступ до того, як російська оборонно-промислова база (ДІБ) отримає можливість збільшити виробництво та зміцнити російський оборонний потенціал.

Схоже, що ширший російський весняний наступ досягає кульмінації, і російський інформаційний простір, схоже, реагує на уповільнення російських операцій і можливість України повернути ініціативу із значним занепокоєнням.

Російському військовому командуванню потрібно буде перекинути значну кількість сил на лінію фронту, щоб або запобігти кульмінації, або розпочати відновлення наступальних операцій.