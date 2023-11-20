Політика

В РФ прокоментували закриття кордону з Фінляндією

20 Листопада 2023 13:41
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пєсков, фінляндія

У Кремлі заявили, що Фінляндія вигадала причини для закриття кордону і назвали неприйнятними звинувачення у тому, що російські прикордонники навмисне доставляють мігрантів на фінський кордон, аби спровокувати кризу.

Про це повідомив “Интерфакс” з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєсков, передає “Європейська правда”

“А якщо намагаються знайти якісь надумані причини (для закриття кордону – ред.), то знову ж таки, ми тут не приймаємо такі звинувачення на нашу адресу”.

За версією Пєскова, “прикордонними переходами користуються ті, хто має на це законне право, і в цьому плані наші прикордонники повністю дотримуються всіх своїх службових інструкцій”.

У Кремлі також прокоментували повідомлення про те, що Фінляндія може закрити решту пунктів пропуску на сухопутному кордоні з Росією найближчими днями.

“Нічого, окрім глибокого жалю це не викликає, тому що з Фінляндією у нас давні, дуже добрі стосунки були, прагматичні, засновані на взаємній повазі. І, звичайно ж, ми шкодуємо, що на зміну цим відносинам прийшла така виключно русофобська позиція, якою стали дотримуватись керівники цієї країни”, – заявив Пєсков.


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