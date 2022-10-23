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В районі Енергодару знищено до 50 окупантів, ще близько 40 – поранено, – Генштаб

23 Жовтня 2022 20:58
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генштаб

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку.

Збройні Сили продовжують протистояти ворогу, відбиваючи атаки на різних напрямках, повідомляє Генштаб. Відомо, що підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів:

  • Бахмут;
  • Кліщіївка;
  • Новомихайлівка;
  • Мар’їнка;
  • Невельське;
  • Первомайське;
  • Авдіївка.

Загалом загарбники намагаються наступати лише на Бахмутському та Авдіївському напрямках. У всіх інших регіонах окупанти зі всіх сил тримають оборону окупованих територій. Однак ЗСУ вдається її проривати.

В районі міста Енергодар, в результаті вогневого ураження, було знищено 4 гаубиці Д-30, 3 вантажівки з боєприпасами, до 50 військовослужбовців противника, ще близько 40 – поранено.

На одному з напрямків, уражено 2 одиниці РСЗВ “Ураган” ворога разом з бойовими розрахунками.

Авіація Сил оборони протягом доби 6 разів атакувала окупантів. Попередньо, ППО збили 12 дронів-камікадзе іранського виробництва.

Ракетні війська та артилерія завдала удару по пункту управління окупантів, а також – по 5 районах, де була зосереджена жива сила росіян, озброєння та військова техніка, зокрема там був розташований склад боєприпасів та ЗРК.


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