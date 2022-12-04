В ООН поширюється проєкт резолюції щодо створення міжнародного трибуналу

В ООН у Нью-Йорку поширюється проект резолюції щодо трибуналу на кшталт Нюрнберга, щоб притягнути російське керівництво до відповідальності за злочини агресії в Україні.

Є ознаки того, що опозиція США щодо пропозиції може пом’якшитися через лобіювання з боку президента України Володимира Зеленського, повідомляє The Guardian.

Бет Ван Шаак, посол США з питань глобального кримінального правосуддя, сказала цього тижня: «Це те, що дуже хвилює президента Зеленського. Це те, чого хоче Україна , і я думаю, що це матиме велику вагу. Питання в тому, чи матимуть вони голоси на загальних зборах?»

Вона додала: «Поки що всі резолюції [генеральної асамблеї] щодо України переважали. Цифри були досить значними».

Міжнародний кримінальний суд уже розпочав розслідування військових злочинів в Україні, але українське керівництво стверджує, що МКС заважає тому, що, хоча він може судити осіб, звинувачених в окремих військових злочинах, він не може переслідувати керівництво Кремля за ширший злочин агресії, оскільки Росія є не є підписантом відповідного статуту.

Ключові фігури в адміністрації Байдена тепер більш відкриті для створення спеціального трибуналу, зосередженого на ролі російського керівництва в керуванні вторгненням в Україну. «Ми розглядаємо всі ракурси і, звичайно, підтримуємо вжиття деяких проміжних кроків, особливо коли справа стосується збереження доказів», — сказала вона.

Другим варіантом, за її словами, є національний суд, створений Україною з ЄС або Радою Європи з додаванням міжнародного елементу, можливо, схваленим голосуванням на Генеральній асамблеї ООН.

В обох випадках бачення полягало б у тому, щоб судити за злочин агресії. «Це буде обмежена кількість обвинувачених, ймовірно, вище політичне керівництво, а також, можливо, деякі вищі військові особи», — сказала вона.

Проривом для українського дипломатичного лобіювання стало те, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн минулого тижня вперше підтримала спеціалізований трибунал. Трибунал уже має потужну підтримку Франції, Балтії та Нідерландів , але позиція США та Великої Британії була менш чіткою.

Україна хоче, щоб новий трибунал запрацював не пізніше вересня 2023 року, оскільки до того часу, на її думку, буде зібрано щонайменше 26 тисяч військових злочинів, які призвели до загибелі 7,5 тисяч мирних жителів, у тому числі 400 дітей.