Суспільство

В окупованому Криму знищено російський комплекс С-400 (відео)

23 Серпня 2023 13:02
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крим, гур

23 серпня 2023 року близько 10.00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 ”Тріумф”. 

Про це повідомляє ГУР МО.

“Внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.

Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це ― болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому  Криму”, – зазначили у ГУР.


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