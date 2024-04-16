В ОК “Південь” представили нового командувача

Командувачем військ Оперативного командування “Південь” призначен бригадний генерал Геннадій Шаповалов.

Про це повідомили у пресслужбі ОК “Південь”.

Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області. Вчився в Інституті танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті та Командно-штабному інституті застосування військ (сил) Національного університету оборони України.

Крім того, новий командувач ОК “Південь” здобув освіту в галузі міжнародних відносин у Національному університеті “Острозька академія” та закінчив Військовий коледж Армії США, де готують старший офіцерський склад американських Сухопутних військ.

Обіймав посади від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. У березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

“Завдання, що стоять перед нами, вимагають залучення сил, досвіду, креативу і наснаги, але я впевнений у нашій здатності до плідної праці та у досягненні поставлених цілей. Спільною працею злагодженої команди ми зможемо досягти великих результатів!” — сказав у своїй промові новий командувач.