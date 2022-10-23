В ОК “Південь” підтвердили, що окупанти тікають з правого берега

Вже кілька днів поспіль з’являється інформація про те, що окупанти втікають з правого берега Херсонщини. Росіяни справді вивозять живу силу та техніку з правого берега Херсонщини – це правда.

Про це 24 каналу розповіла речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк. Вона також зазначила, що це не останнє повідомлення з Півдня, будуть ще.

За її словами, станом на зараз, у росіян дійсно триває евакуація – вона панічна, окупанти проводять переформатування підрозділів.

“Зокрема, на лівий берег Дніпра, переміщують дієздатні регулярні частини російської армії, а також офіцерський склад”, – каже Гуменюк.

Як зазначає речниця ОК “Південь”, установи, які окупанти встигли розгорнути під час тривалої окупації – банківські установи та Пенсійний фонд – теж вивозять.

Така поведінка росіян – це натяк на “жест доброї волі” і яскраве свідчення того, що Херсон – це Україна і все повертається на свої місця.

“А погрози підірвати Каховську ГЕС – потужний техногенний шантаж, окупанти вже не вперше так себе поводять. Просто зараз трохи перемістили фокус уваги із Запорізької АЕС”, – додає Наталія Гуменюк.