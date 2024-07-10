Суспільство

В Охматдит повернули світло
10 Липня 2024 12:47
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лікарня, світло
Охматдит після обстрілу / Telegram

В лікарні, яка постраждала від ракетного удару 8 липня з’явилось світло.

Про це повідомила компанія ДТЕК у Telegram

На території лікарні вибухом від ракети РФ були зруйновані дві трансформаторні підстанції. Охматдит спочатку під’єднали до мобільних трансформаторів. Енергетики працювали цілодобово, щоб відновити стабільну подачу електрики до медзакладу.

Замість пошкоджених підстанцій встановили три нових, тимчасових. Також до Охматдиту проклали 29 кабельних ліній. Вони випробувані і вже підключені.

Дитяча лікарня знову зі світлом. Поступово корпуси Охматдиту переходять із живлення від генератора на живлення від мережі. Це дасть змогу фахівцям лікарні вмикати обладнання, що потрібне для роботи медзакладу, зазначили у ДТЕК.


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