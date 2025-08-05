В Одеській області чоловік застрелив поліцейського

Сьогодні, 5 серпня, близько 18:00, у місті Ізмаїл Одеської області чоловік відкрив вогонь по патрульних, коли ті зупинили його для перевірки документів. Один із поліцейських отримав смертельне поранення, нападника госпіталізували та затримали.

Про це повідомили в Національній поліції України.

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Попередньо встановлено, що на околиці Ізмаїла працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили 45-річного водія мопеда для перевірки документів. Чоловік поводився агресивно, дістав зброю та почав стріляти у бік поліцейських.

“У результаті один з правоохоронців дістав поранення. У відповідь поліцейський застосував табельну зброю та поранив нападника. Обох госпіталізували. На жаль, старший лейтенант поліції помер у лікарні”, — йдеться в повідомленні.

Зловмисник з вогнепальними пораненнями наразі перебуває в лікарні. Його затримано у процесуальному порядку.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця. Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.