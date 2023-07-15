Суспільство

В неділю буде сонячною, місцями до +33°

15 Липня 2023 21:00
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У неділю в Україні встановиться сонячна погода, без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики прогнозують вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, на півдні – до 21°; вдень 24-29°, у західних, південних та Вінницькій областях 28-33°.

У Києві в неділю також без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

У понеділок, за прогнозом синоптиків, в Україні також без опадів, лише в західних областях удень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18°, у південній частині та в західних областях; вдень 28-33°, на більшій частині Лівобережжя 25-30°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура 17-19°; вдень 31-33°.


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