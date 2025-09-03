        Суспільство

        В навчальних центрах ЗСУ триває масштабне облаштування підземних укриттів, – Сирський

        Федір Олексієв
        3 Вересня 2025 10:02
        Підземна аудиторія у 151 Навчальному Центрі / Фото: X/Роман Донік
        В українських навчальних центрах триває масштабне облаштування підземних укриттів та посилення заходів безпеки. Особливу увагу приділяють захисту від дронових і ракетних атак.

        Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після чергової наради з підготовки військовослужбовців.

        “Основною ж темою наради стали заходи безпеки у навчальних центрах в умовах постійних дронових та ракетних атак противника. Були доповіді про зведення захисних споруд, а також стан забезпечення навчальних центрів засобами ППО, спостереження та протиповітряного прикриття”, – повідомив Сирський.

        Головком наголосив, що за літній період у навчальних центрах виконано значний обсяг робіт: 

        • будуються підземні споруди для проживання військовослужбовців;
        • на стрільбищах облаштовуються перекриті ходи сполучення тощо.
        • у деяких центрах вже 100% особового складу постійно живе в підземних укриттях.

        “Водночас роботи залишається ще чимало. За підсумками наради поставив завдання для вирішення проблемних питань. Наголосив на потребі сконцентрувати зусилля, щоб завершити облаштування підземних укриттів у навчальних центрах у максимально короткі терміни”, – підсумував Сирський.

        151 Навчальний Центр Сухопутних Військ / Фото: X/Роман Донік

