В навчальних центрах ЗСУ триває масштабне облаштування підземних укриттів, – Сирський

В українських навчальних центрах триває масштабне облаштування підземних укриттів та посилення заходів безпеки. Особливу увагу приділяють захисту від дронових і ракетних атак.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після чергової наради з підготовки військовослужбовців.

Реклама

Реклама

“Основною ж темою наради стали заходи безпеки у навчальних центрах в умовах постійних дронових та ракетних атак противника. Були доповіді про зведення захисних споруд, а також стан забезпечення навчальних центрів засобами ППО, спостереження та протиповітряного прикриття”, – повідомив Сирський.

Головком наголосив, що за літній період у навчальних центрах виконано значний обсяг робіт:

будуються підземні споруди для проживання військовослужбовців;

на стрільбищах облаштовуються перекриті ходи сполучення тощо.

у деяких центрах вже 100% особового складу постійно живе в підземних укриттях.

“Водночас роботи залишається ще чимало. За підсумками наради поставив завдання для вирішення проблемних питань. Наголосив на потребі сконцентрувати зусилля, щоб завершити облаштування підземних укриттів у навчальних центрах у максимально короткі терміни”, – підсумував Сирський.