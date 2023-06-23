В лавах ЗСУ спіймали ще одного “крота”

СБУ затримала ще одного «крота» в ЗСУ, який шпигував за українськими бойовими літаками і бронемашинами «MaxxPro».

Багатоетапна спецоперація була проведена у Житомирській області.

Як повідомили в СБУ, зловмисник збирав для фсб розвіддані про технічний стан українських аеродромів та можливе їх використання бойовою авіацією ЗСУ.

Також він передавав агресору локації складів з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами Сил оборони.

Крім того, за вказівкою російської спецслужби їхній агент намагався виявити місця базування і переміщення іноземних бронетранспортерів «MaxxPro».

“Співробітники Служби безпеки затримали ворожого поплічника під час збору розвідінформації про українські військові об’єкти.

За даними слідства, затриманим виявився місцевий житель, який мобілізувався до лав ЗСУ і проходив службу в одному з гарнізонів на півночі України.

Встановлено, що на початку травня цього року чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник фсб для проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави.

Для виконання завдань російської спецслужби їхній агент об’їжджав різні райони і приховано спостерігав за військовими об’єктами, а також намагався «в темну» використовувати своїх знайомих”, – йдеться у повідомленні.

Для комунікації з фсб використовував месенджер «Телеграм».

Під час обшуків у фігуранта виявлено мобільний телефон з доказами злочинних дій.

Зараз зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.