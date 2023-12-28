Суспільство

В Києві запрацюють пункти прийому ялинок у січні

28 Грудня 2023 16:03
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київ

З 4 січня у Києві запрацюють пункти прийому новорічних ялинок для екологічної утилізації. 

Цього року їхня кількість збільшиться, повідомили в Київській міській державній адміністрації. 

44 пункти прийому ялинок будуть працювати у кожному районі столиці до кінця січня. 

“Вони розташовуватимуться в парках і скверах столиці, а також традиційно – на території наших комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств”, – розповів заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів.

Зібрані дерева утилізують для подальшого використання в зеленому господарстві. 

“Із пунктів збору ялинки та сосни потрапляють на екологічну утилізацію. Там їх подрібнюють на щепу і потім використовують для мульчування лунок молодих дерев. Це робиться для збереження вологи влітку і захисту від перемерзання коренів рослин у холодну пору року”, – пояснив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

Для утилізації прийматимуть лише живі дерева без декоративних прикрас.


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