Укрзалізниця оновить правила перевезення тварин

Після численних консультацій в Укрзалізниці подали на затвердження зміни щодо перевезення тварин.

“Ми вивчили тонни фідбеку, досвід залізниць-патнерів, залучили експертів UAnimals, юристів, колег з Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури — і вже подали на затвердження зміни, які готові з вами обговорити та врахувати інтереси власників тварин та всіх, хто з різних причин уникає контакту з ними”, – повідомили в Укрзалізниці.

Що зміниться після затвердження нової редакції правил:

Прибираємо визначення “жорстка конструкція” з опису переносок: підійде сучасний рюкзак для тварин, аби лиш із водонепроникним абсорбуючим дном.

Для малих тварин до 45 см у холці ми дозволимо тимчасове перебування без переноски — для здорової активності та/або сну на полиці купе.

Для великих собак від 45 см ми дозволимо проїзд ще й у вагонах СВ та РІЦ (RIC) за повного викупу купе.

Для великих собак в Інтерсіті+ проїзд теж стане можливим — за умови викупу всіх місць, що розміщені єдиним блоком у ряду.

Будь-які службові собаки представників Сил оборони зможуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів — з намордником і повідком.

В УЗ зазначили, якщо людина відчуватимете дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною, перевізник забезпечить альтернативні місця.

“Перед затвердженням Державною регуляторною службою України проєкт наказу з усіма змінами буде винесено на суспільне обговорення, щоб врахувати інтереси всіх пасажирів і забезпечити комфорт кожного на борту. Тож долучайтеся до обговорення і тримайте улюбленців ближче до серця!”, – додали в УЗ.