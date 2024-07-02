Суспільство

Укрзалізниця оновить правила перевезення тварин
2 Липня 2024 17:30
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тварини, укрзалізниця
Пес-мандрівник у вагоні Укрзалізниці / Фото: uanimals

Після численних консультацій в Укрзалізниці подали на затвердження зміни щодо перевезення тварин.

“Ми вивчили тонни фідбеку, досвід залізниць-патнерів, залучили експертів UAnimals, юристів, колег з Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури — і вже подали на затвердження зміни, які готові з вами обговорити та врахувати інтереси власників тварин та всіх, хто з різних причин уникає контакту з ними”, – повідомили в Укрзалізниці.

Що зміниться після затвердження нової редакції правил:

  • Прибираємо визначення “жорстка конструкція” з опису переносок: підійде сучасний рюкзак для тварин, аби лиш із водонепроникним абсорбуючим дном.
  • Для малих тварин до 45 см у холці ми дозволимо тимчасове перебування без переноски — для здорової активності та/або сну на полиці купе.
  • Для великих собак від 45 см ми дозволимо проїзд ще й у вагонах СВ та РІЦ (RIC) за повного викупу купе.
  • Для великих собак в Інтерсіті+ проїзд теж стане можливим — за умови викупу всіх місць, що розміщені єдиним блоком у ряду.
  • Будь-які службові собаки представників Сил оборони зможуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів — з намордником і повідком.

В УЗ зазначили, якщо людина відчуватимете дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною, перевізник забезпечить альтернативні місця. 

“Перед затвердженням Державною регуляторною службою України проєкт наказу з усіма змінами буде винесено на суспільне обговорення, щоб врахувати інтереси всіх пасажирів і забезпечити комфорт кожного на борту. Тож долучайтеся до обговорення і тримайте улюбленців ближче до серця!”, – додали в УЗ.


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