Харків

В Ізюмі працюватиме пологовий будинок на колесах

16 Жовтня 2022 14:37
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харків

В Ізюм привезли мобільний пологовий будинок. Мобільний акушерсько-гінекологічний міністаціонар подарував звільненому від росіян місту один із благодійних фондів.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook заступниця Міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак. 

“Відновиться проведення пологів, оперативні втручання та огляди вагітних, породіль та жінок. Це автономний, забезпечений електрикою, водою, опаленням та всім медичним інструментарієм мобільний акушерсько-гінекологічний міністаціонар”, — написала Микичак.

У мобільному стаціонарі працюватимуть лікарі Харківського обласного перинатального центру.

“Відновиться проведення пологів, оперативні втручання та огляди вагітних, породіль та жінок”, — написала Ірина Микичак.

У мобільному стаціонарі працюватимуть лікарі Харківського обласного перинатального центру.


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