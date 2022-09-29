Суспільство

В Ізюмі оголошено про евакуацію

29 Вересня 2022 13:40
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ізюм

Жителям Ізюма, будинки яких неможливо підготувати до опалювального сезону, пропонують евакуюватися з міста на зиму до інших населених пунктів Харківської, Полтавської або інших областей.

Охочим виїхати потрібно направити заяву на ім’я міського голови Валерія Марченка, розповів Суспільному начальник відділу міськради Ізюма Максим Стрельник. Передбачається, що людей селитимуть у закладах комунальної власності.

“Цим питанням займається Харківська обласна військова адміністрація. Зараз підбирають приміщення: санаторії, гуртожитки, інші приміщення комунальної форми власності. Потім, коли ми будемо розуміти, яку кількість осіб необхідно розселити, тоді вже буде точно прийматися рішення”, — сказав Стрельник Суспільному.

Заяви приймають в Ізюмі на вул. Васильківського, 4 з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 15:00. З собою потрібно мати паспорт.


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