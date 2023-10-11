Суспільство

В Ізраїлі загинули вже понад 1200 осіб

11 Жовтня 2023 08:15
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ізраїль, загиблі

Кількість жертв атаки палестинського терористичного угрупування ХАМАС на Ізраїль продовжує зростати і станом на ранок середи в Ізраїлі загинули понад 1200 осіб.

Про це повідомляж The Times of Israel

Армія оборони Ізраїлю оприлюднила імена ще 14 солдатів, які загинули 7 жовтня під час наступу. Таким чином, кількість загиблих ізраїльських солдатів зросла до 170.

Також вночі військові завдали масованих авіаударів по Сектору Гази, вразивши понад 200 цілей у прибережному районі міста Газа.

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що вона також завдала ударів по морських цілях ХАМАСу в Секторі Гази, а також по водолазу ХАМАСу, який намагався проникнути в Ізраїль морем.

За непідтвердженими повідомленнями з Гази, ізраїльська авіація завдала удару по будинку родичів військового командира ХАМАС Мохаммеда Дейфа в місті Хан-Юнісі.


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