В Ізраїлі загинули вже понад 1200 осіб

Кількість жертв атаки палестинського терористичного угрупування ХАМАС на Ізраїль продовжує зростати і станом на ранок середи в Ізраїлі загинули понад 1200 осіб.

Про це повідомляж The Times of Israel

Армія оборони Ізраїлю оприлюднила імена ще 14 солдатів, які загинули 7 жовтня під час наступу. Таким чином, кількість загиблих ізраїльських солдатів зросла до 170.

Також вночі військові завдали масованих авіаударів по Сектору Гази, вразивши понад 200 цілей у прибережному районі міста Газа.

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що вона також завдала ударів по морських цілях ХАМАСу в Секторі Гази, а також по водолазу ХАМАСу, який намагався проникнути в Ізраїль морем.

За непідтвердженими повідомленнями з Гази, ізраїльська авіація завдала удару по будинку родичів військового командира ХАМАС Мохаммеда Дейфа в місті Хан-Юнісі.