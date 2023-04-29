Політика

В ISW пояснивли, для чого Путін дозволив депортацію українців без паспортів РФ

29 Квітня 2023 12:59
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путін, ISW, депортація

Президент Росії Володимир Путін 27 квітня підписав указ, яким кодифікував умови подальшої масштабної депортації до Росії жителів окупованих територій України. 

Путін підписав указ «Про особливості правового статусу окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства в Російській Федерації», який дозволяє депортацію з окупованих територій людей без російського громадянства, спрямований на те, щоби стимулювати місцевих мешканців отримувати паспорти РФ, а також створює умови для депортації українців зі своїх територій, повідомляє ISW.

Указ передбачає, що такі особи можуть продовжувати проживати на окупованих територіях до 1 липня 2024 року, припускаючи, що ці особи можуть підлягати депортації. після цієї дати.

Цей указ легалізує примусові методи заохочення жителів окупованих територій до отримання російських паспортів, а також встановлює умови депортації українців, які не згодні стати громадянами Росії. Російська влада також продовжує інші спроби депортувати українців, зокрема дітей, до Росії за різними схемами. 

ISW продовжує оцінювати, що всі дії, спрямовані на депортацію українців до Росії, можуть становити порушення Женевської конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього, а також потенційну навмисну ​​кампанію етнічної чистки.


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