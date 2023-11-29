В енергосистемі стрімко зростає рівень споживання електроенергії: можливий дефіцит — Укренерго

У середу, 29 листопада, в Україні рівень споживання електроенергії стрімко зростає. В енергосистемі можливий дефіцит, пов’язаний зі зниженою роботою сонячних електростанцій.

Про це повідомляє Укренерго.

Диспетчерський центр Укренерго прогнозує, що споживання буде триматися на максимумі протягом дня.

В Укренерго зазначили, що причинами зростання споживання є погіршення погодних умов, похмура погода впливає на зменшення виробництва «зеленої» генерації, відновлення споживання в регіонах, постраждалих через негоду.

У компанії закликали українців раціонально споживати електроенергію протягом всього дня.

Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, нині достатньо для забезпечення потреб побутових та юридичних споживачів, зауважили в Укренерго. Тому ліміти споживання не запроваджувались, а графіки відключень не вводилися та не прогнозуються.

«Але, якщо максимум споживання буде триматися протягом дня, в енергосистемі можливий дефіцит. Це пов’язано зі зниженою роботою сонячних електростанцій», — додали у компанії.

У держкомпанії зазначили, що станом на ранок без світла перебувають 368 населених пунктів у дев’яти областях України. Наразі найважча ситуація в Одеській, Херсонській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Ремонтні бригади Укренерго разом з обленерго продовжують відновлювати енергоживлення споживачів в південному регіоні. Хід робіт ускладнюють важкі погодні умови: снігові замети, ожеледиця, посилення вітру, а подекуди сильний дощ.

В Укренерго зауважили, що найскладніша ситуація залишається в Одеській та Херсонській областях. За ніч через негоду додались відключення в Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській та Черкаській областях.

Водночас через бойові дії та з інших причин без світла залишається 444 населені пункти. Внаслідок російських обстрілів є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях.

Аварійно-відновлювальні роботи здійснюють в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

26−27 листопада активний південний циклон приніс рясні опади та сильний вітер у більшість областей України, на Чорному та Азовському морях розігрався шторм. Низку доріг, зокрема частину міжнародної траси М15, закрили для руху. Повідомляли про постраждалих у ДТП.