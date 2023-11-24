В Дубліні відбулись жорстокі заворушення після нападу на дітей

Напад з ножем на маленьких дітей у Дубліні в четвер спровокував жорстокі заворушення в центрі ірландської столиці.

Про це повідомило агентство Reuters.

Через заворушення рух громадського транспорту призупинили. Пацієнтам порадили не їхати до найближчого пологового будинку без крайньої необхідності після зіткнень між спецпризначенцями та антиіммігрантськими протестувальниками, які прибули на місце нападу біля головної магістралі вулиці О’Коннел.

Двоповерховий автобус спалили дотла перед пам’ятником Деніелу О’Коннелу на початку вулиці, а в сусідньому готелі Holiday Inn і ресторані McDonalds розбили вікна. Також був розграбований магазин Footlocker. Згоріли кілька автомобілів, у тому числі поліцейська машина.

“Це ганебні сцени. Ми маємо справу з абсолютно божевільним, хуліганським угрупованням, керованим ультраправою ідеологією, яке вдається до серйозного насильства”, – заявив журналістам комісар поліції Дрю Гарріс після того, як на відновлення громадського порядку направили 400 офіцерів.

Такі заворушення майже безпрецедентні в Дубліні. Тут немає ультраправих партій чи політиків, обраних до парламенту, але невеликі антиіммігрантські протести почастішали за останній рік. Уряд переглядає заходи безпеки навколо парламенту після того, як під час нещодавнього протесту депутати опинилися в пастці.

Гарріс заявив, що всі сценарії розслідування нападу залишаються відкритими. Це суперечить словам старшого офіцера, який раніше заявив журналістам, що поліція не пов’язує інцидент з тероризмом.

“Я не збираюся робити подальших припущень щодо терористичного мотиву. Поки ми не будемо впевнені, що це за мотив, ми повинні залишатися відкритими щодо того, чому це сталося”, – сказав він.

П’ятирічна дівчинка отримала невідкладну допомогу після серйозних ножових поранень.

Нападника – чоловіка віком близько 40 років, який також перебуває на лікуванні у зв’язку з серйозними пораненнями – заарештувала поліція. Вона заявила, що не розшукує інших підозрюваних.

Поліція не коментує національність затриманого чоловіка. Чиста міграція серед 5,3-мільйонного населення Ірландії суттєво зросла в останні місяці. Близько 100 тисяч українських біженців прибули з моменту вторгнення Росії, що є одним з найвищих показників на душу населення в ЄС.

“Існує група людей, головорізів, злочинців, які використовують цей жахливий напад, щоб посіяти ворожнечу”, – заявила журналістам міністр юстиції Хелен МакЕнті. “Поліція використовує всі можливі сили для відновлення порядку. З цим не можна миритися”, – додала вона.

Близько 13:30 23 листопада біля Gaelscoil Choláiste Mhuire, початкової школи на Парнелл Сквер Іст, жвавій частині ірландської столиці, невідомий напав із ножем на людей.

Троє маленьких дітей, а також чоловік і жінка були доставлені до лікарні.