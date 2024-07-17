В деяких регіонах спека трохи спаде, місцями пройдуть дощі

Короткочасні дощі та грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с очікуються в північних, західних, удень і центральних (крім Дніпропетровської), місцями в Одеській і Миколаївській областях у четвер, 18 липня.

Як повідомляє Укргідрометцентр, уночі в західних, удень у північних областях місцями сильний дощ. На решті території країни без опадів.

Вітер північно-східний, удень у західних і північних областях північно-західний, 7-12 м/с.

Температура в південній частині країни, східних, більшості центральних областей України вночі 21-26°, вдень сильна спека 35-39°, місцями надзвичайна спека 40-42°; на решті території вночі 18-23°, вдень 27-32°, у західних областях 23-28°.

У Києві в четвер, 18 липня, короткочасний дощ, удень гроза, подекуди град і шквали 15-20 м/с. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 21-23°, вдень біля 30°.

У п’ятницю, 19 липня, в Україні без опадів, лише на Закарпатті, в Карпатах, удень і в південно-східних областях місцями короткочасні дощі, грози. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура в західних і північних областях України вночі 14-19°, вдень 24-29°. На решті території вночі 20-25°, вдень у центральних областях 29-34°, на півдні та сході країни сильна спека 35-38°.

У Києві в п’ятницю, 19 липня, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.