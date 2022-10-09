В деокупованому Ізюмі відновлюється надання медичних послуг

Начальник Харківської ОВА разом з Міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком відвідав мобільний шпиталь в Ізюмі.

Потужності шпиталю дозволяють приймати близько 100 пацієнтів в день та робити щодня до 4 оперативних втручань.

“Мобільний заклад оснащений усім необхідним обладнанням, кваліфікованим персоналом, містить 6 ліжок інтенсивної терапії”, – зазначив Олег Синєгубов.

Він подякував Міністру за особливу увагу до потреб звільнених районів Харківщини та благодійному фонду “Сумка Самарянина” за надзвичайно важливу допомогу жителям області.

“Продовжуємо працювати над відновленням медичної інфраструктури Ізюмщини. В найближчих планах – початок відбудови приміщення Ізюмської лікарні з центрами первинної та екстреної медичної допомоги”, – повідомив начальник ХОВА.