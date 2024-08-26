Суспільство

В більшості регіонів України синоптики прогнозують суху і спекотну погоду
26 Серпня 2024 21:52
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Держпром у Харкові / Фото: Суспільне

У південній частині України, на Закарпатті й Прикарпатті у вівторок, 27 серпня, місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, на півдні країни до 23°; вдень 29-34°, на високогір’ї Карпат 20-25°.

У Києві 27 серпня буде сухо, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 18-20°, вдень 31-33°.

У середу, 28 серпня, у південній частині України, місцями в Карпатах і в центральних областях короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 18-23°, у західних і північних областях 15-20°; вдень 29-34°, на Лівобережжі місцями сильна спека 35°, у Криму 25-30°.

У Києві 28 серпня – без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с, температура вночі 18-20°, вдень 31-33°.


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