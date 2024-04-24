В більшості регіонів України очікуються дощі та туман

Невеликі дощі очікуються в ніч на четвер, 25 квітня, на північному сході України, на Прикарпатті та Закарпатті, удень у західних, Житомирській, Вінницькій областях помірні, на Київщині невеликі дощі, вдень місцями грози; на решті території без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у більшості областей України, крім сходу, вночі та вранці місцями туман. Вітер у західних областях північно-західний, на решті території південно-східний, 5-10 м/с.

Температура у західних областях уночі 1-6°, удень 9-14°; на решті території вночі 4-9°, удень 17-22°.

У Києві в четвер невеликий дощ (уночі місцями). Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 18-20°.

У п’ятницю, 26 квітня, у всій Україні короткочасні дощі, місцями грози, вночі в більшості західних і східних областей без опадів. Вітер південний із переходом на західний, 3-10 м/с.

Температура в західних областях уночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 10-15° тепла; у південно-східній частині вночі 12-17°, вдень 23-28°; на решті території вночі 7-12°, вдень 17-22° (у північних областях місцями 11-16°).

На високогір’ї Карпат уночі мокрий сніг, удень без опадів; температура вночі близько 0°, удень 3-8° тепла.

У Києві в п’ятницю можливий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 10°, удень 13-15°.