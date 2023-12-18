Суспільство

В автомобіль кортежа Джо Байдена в’їхав невідомий

18 Грудня 2023 08:46
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Автомобіль врізався в припаркований позашляховик, який охороняв кортеж американського президента Джо Байдена ввечері 17 грудня, коли той приїхав у свій передвиборчий штаб в штаті Делавер.

Про це пише The Hill.

Президент і перша леді відвідали прийом із штабом кампанії у Вілмінгтоні, де знаходиться штаб-квартира передвиборчої кампанії. Поки Байден спілкувався із журналістами сріблястий седан з номерними знаками штату Делавер врізався в позашляховик, який є частиною кортежу президента.

Перша леді вже сіла в свій автомобіль, а президент ще стояв біля машини, коли сталася аварія. Обоє вони залишилися неушкодженими і за кілька хвилин покинули місце інциденту. Секретна служба не коментувала інцидент. Чи був хтось за кермом авто, яке вʼїхало у кортеж Байдена — невідомо.


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