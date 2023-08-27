Кримінал

В Австралії розбився гелікоптер із 20-ма морпіхами США

27 Серпня 2023 08:36
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авіакатастрофа

Військовий гелікоптер з близько 20 морськими піхотинцями США розбився під час навчань біля узбережжя Дарвіна в Австралії.

Як передає Sky News Australia, близько 11:00 за місцевим часом гелікоптер Osprey розбився поблизу острова Мелвілл під час навчань «Predators Run», в яких беруть участь військові з Австралії, США, Індонезії, Філіппін і Східного Тимору.

Джерела повідомили Sky News, що, можливо, в результаті аварії можуть бути ті, що вижили, оскільки деякі морські піхотинці вважаються зниклими безвісти.

Сили оборони Австралії підтвердили, що під час падіння вертольота на борту австралійців не було.


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