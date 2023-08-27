В Австралії розбився гелікоптер із 20-ма морпіхами США

Військовий гелікоптер з близько 20 морськими піхотинцями США розбився під час навчань біля узбережжя Дарвіна в Австралії.

Як передає Sky News Australia, близько 11:00 за місцевим часом гелікоптер Osprey розбився поблизу острова Мелвілл під час навчань «Predators Run», в яких беруть участь військові з Австралії, США, Індонезії, Філіппін і Східного Тимору.

Джерела повідомили Sky News, що, можливо, в результаті аварії можуть бути ті, що вижили, оскільки деякі морські піхотинці вважаються зниклими безвісти.

Сили оборони Австралії підтвердили, що під час падіння вертольота на борту австралійців не було.