В Австралії акула вбила 17-річну плавчиню

На пляжі Вурім у штаті Квінсленд, Австралія, акула напала на 17-річну плавчиню, спричинивши смертельні травми.

Трагедія сталася 3 лютого неподалік Брісбена, повідомляє BBC.

“Жінка плавала, коли її вкусила акула… Жінка отримала травми, небезпечні для життя, і померла від них”, – розповіли в поліції.

Медики підтвердили, що плавчиня отримала небезпечні для життя травми верхньої частини тіла. Акула вкусила її за руку приблизно за 100 м від берега.

Пляж Вурім є популярним місцем для серфінгу, і тут облаштовані спеціальні засоби захисту від акул. Проте у водах цього регіону їх водиться багато.

Це вже другий смертельний випадок нападу акули в Австралії цього року – 2 січня біля узбережжя Південної Австралії загинув серфер.